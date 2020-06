"Anestesista ospedale Portogruaro non è morta per Covid-19"

(Fotogramma)

"Riguardo al decesso dell'anestesista Chiara Filipponi, 57 anni, in servizio da qualche anno all'ospedale di Portogruaro (Ve), si comunica che è avvenuto ieri sera all'ospedale dell'Angelo di Mestre per cause non determinate dal contagio da Covid-19". E' quanto si legge in una nota dell'Ulss 4. "La collega era ricoverata da tempo in ospedale ed è deceduta al termine di una lunga ed inguaribile malattia neoplastica" conclude la nota.