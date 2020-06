Coronavirus, la viceministra Ascani: "Anche io in isolamento"

Foto Fotogramma

"Prima di tutto voglio augurare al nostro segretario Nicola Zingaretti una pronta guarigione. Questa battaglia la vinceremo e la vinceremo insieme". Lo scrive su Facebook il viceministro dell'Istruzione, Anna Ascani, del Partito democratico, che annuncia di essere anche lei per prudenza in isolamento domiciliare.

"Siccome il risultato dipende da ciascuno di noi, però, anche io seguirò alla lettera il protocollo sanitario. Ho contattato subito i numeri dedicati e, benché io abbia visto Nicola per soli 20 minuti nella conferenza stampa di giovedì e non manifesti nessun sintomo, mi è stato suggerito l’isolamento fiduciario domiciliare per 14 giorni - comunica il viceministro - Sto bene. Nessuno che sia entrato in contatto con me rischia alcunché, mi sono premurata di chiederlo ai medici per poter dare anzitutto ai miei collaboratori informazioni attendibili. Ma ora è meglio esagerare nelle precauzioni piuttosto che essere imprudenti".

"Naturalmente continuerò a lavorare da casa. E a collegarmi da qui con le scuole che in giro per l’Italia stanno facendo straordinarie esperienze di didattica a distanza. Ciascuno di noi può fare molto rispettando le semplici regole di condotta che il ministero della Salute ci ha dato. Seguiamole e ne usciremo presto - conclude - Più forti di prima!"