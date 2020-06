Auto si ribalta vicino Roma, morte 2 ragazze

Incidente mortale nella notte vicino Roma. Un’auto con a bordo tre ragazze è uscita di strada e si è ribaltata più volte in via Aurelia all’altezza del km 26, tra Torrimpietra e Aranova. A perdere la vita una 16enne e la ragazza al volante, una 19enne. Ferita una passeggera di 18 anni: trasportata in ospedale, non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Torrimpietra e del Radiomobile di Civitavecchia. Necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco che hanno dovuto estrarre i corpi dalle lamiere.