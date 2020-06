Coronavirus, bozza decreto: "Favorire congedo ordinario o ferie"

(Ipa/Fotogramma)

"Qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodo di congedo ordinario o di ferie". Lo prevede la bozza di un secondo Dpcm per misure urgenti per contenere il coronavirus a livello nazionale.

Divieto assoluto di muoversi dalla propria casa per chi sia stato posto in quarantena o sia risultato positivo al coronavirus.

Viene anche esteso l'obbligo di comunicare all'Asl, al pediatra al proprio medico se si è stati in Lombardia o in una delle 11 province coinvolte dal contagio mentre la previsione iniziale imponeva l'obbligo solo per i singoli Comuni della zona rossa.