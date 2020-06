Coronavirus, Feltri: "Conte trasforma Lombardia in ghetto"

(Fotogramma)

"Complimenti a Conte che ha trasformato la Lombardia in un ghetto". E' il tweet con cui Vittorio Feltri commenta le misure adottate con il nuovo decreto per l'emergenza coronavirus. Il cinguettio, come prevedibile, diventa l'assist per una lunga serie di risposte. "Vi aiuteremo a casa vostra, non temere", replica un utente, collezionando decine di like. "Ha altre soluzioni? La anticipo, il vino non sconfigge il virus", scrive un'altra persona, mentre qualcun altro usa toni decisamente più 'diretti': "Ecco bravo, sta in quarantena e non rompere il c....".