Coronavirus, Regione Lombardia: "Nessuna anticipazione del decreto"

"L'ufficio stampa della Regione Lombardia ha appreso i contenuti della bozza del Dpcm dell'8 marzo" sull'emergenza coronavirus "dai principali quotidiani online. Pertanto, da parte nostra, non è stata fatta alcuna anticipazione. Sono quindi del tutto infondate le ricostruzioni giornalistiche di un broadcaster internazionale a cui è stata chiesta immediata rettifica". Lo precisa in una nota l'ufficio stampa della Regione Lombardia, in riferimento a quanto riportato dalla Cnn.