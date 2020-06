Coronavirus, Regione Veneto: "Isolamento Padova, Treviso e Venezia sproporzionato"

(Foto Fotogramma)

La Regione Veneto giudica "sproporzionata" la misura del governo che prevede l'isolamento delle province di Padova, Treviso e Venezia e ne chiede lo stralcio dal documento. E' quanto si legge nelle controdeduzioni inviate al Governo sulla base del parere del comitato tecnico scientifico di supporto all'Unità di crisi.

A fronte di "cluster circoscritti e che non interessano in maniera diffusa la popolazione generale, non si comprende - si legge nel documento - il razionale di una misura che appare scientificamente sproporzionata all'andamento epidemiologico".