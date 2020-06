"Il caldo sconfiggerà il virus influenzale", bufera sul grillino

"Il caldo sconfiggerà il virus influenzale". E’ bufera social sul tweet di Davide Barillari. "Farà più danni il #COVID19italia oppure il turismo che ha abbandonato il nostro paese e l’economia ferma? Il caldo sconfiggerà il virus influenzale, ma la recessione economica durerà molto di più, creando instabilità e disoccupazione" scrive il consigliere regionale del Lazio del M5S, scatenando un vespaio.

"Non è normale virus e non sappiamo come finirà" commenta una utente. "Il caldo? Anche virologo" twitta un altro. "Può pubblicare i dati relativi allo studio per cui, data la sua affermazione, ‘il caldo sconfiggerà il virus influenzale’? Grazie" si legge in un altro tweet.

Qualcuno arriva a chiedere le dimissioni del consigliere regionale. Colorita la reazione di chi scrive: "Non è un ‘virus influenzale’ e il caldo non sconfiggerà una cippa di niente". E c’è chi non rinuncia all’ironia: "‘Sparirà con il caldo’ è vecchia, zi’. Adesso va una cifra il complotto dei ricci di mare assassini".