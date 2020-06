(Fotogramma)

Nessun segnale di lesioni è stato riscontrato per i tre detenuti morti nel carcere di Modena. E' quanto precisano fonti dell’Amministrazione penitenziaria. Due casi, infatti, sarebbero riconducibili a uso di sostanze stupefacenti, mente il terzo è stato rinvenuto in stato cianotico, di cui non si conoscono le cause.