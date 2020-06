Coronavirus, Appendino: "Ho fatto il test, è negativo"

(Fotogramma)

"Ieri, dopo la diffusione della notizia del contagio del presidente Cirio, come da protocollo, sono stata sottoposta al tampone. E' risultato negativo". Cosi su Fb la sindaca di Torino, Chiara Appendino che racconta di aver fatto, in attesa del responso, alcune riflessioni sul rispetto delle prescrizioni sanitarie e sulla possibilità che risultasse positiva e su chi in quel caso avrebbe potuto contagiare.

A questo proposito, quindi, osserva: "E' l'occasione, non sono mai abbastanza, per tornare a ribadire quanto sia importante attenersi scrupolosamente alle norme che, come Istituzioni, stiamo diffondendo in ogni luogo possibile. Quelle di non frequentare luoghi affollati, di mantenere almeno un metro di distanza gli uni dagli altri, di lavarsi spesso le mani, di evitare spostamenti non necessari".

"Noi tutti torneremo a stringere mani, ad abbracciarci a stare insieme come ci piace di più, nei luoghi che vogliamo - conclude - prima metteremo in pratica le prescrizioni per la lotta al Coronavirus, prima tutto questo tornerà ad essere la normalità. Perché questo momento lo supereremo se ognuno di noi si comporterà responsabilmente. Oggi più che mai, un dovere".