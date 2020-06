Coronavirus Basilicata, oltre 200 persone tornate da zone a rischio

Afp

Sono 204 le persone tornate dalle zone a rischio dopo il decreto con le restrizioni alla Lombardia e ad altre 14 province. Le ha censite la protezione civile ieri nei controlli alle stazioni e alle fermate degli autobus a lunga percorrenza. Inoltre la task force regionale ha reso noto che sono 13 i tamponi effettuati oggi per il Covid19, i risultati di laboratorio verranno resi noti in serata. Finora i casi di positività in Basilicata sono cinque, di cui due ospedalizzati e tre a casa in sorveglianza sanitaria attiva. Al numero verde regionale 800996688 dalle ore 8.00 alle 16.00 di oggi sono arrivate 600 chiamate da parte dei cittadini.