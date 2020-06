Coronavirus, Burioni e il 'babbeo' Musk

(Fotogramma)

Per Elon Musk, l’eccentrico CEO di Tesla e SpaceX, "il panico da Coronavirus è stupido". L’affermazione arriva via Twitter e non manca di suscitare reazioni. Tra le repliche, al di là delle possibili interpretazioni della parola ‘panico’ (sui mercati con le Borse ko oppure per i supermarket svuotati) c’è anche quella di Roberto Burioni che scrive: “L’epidemia dei babbei è già una pandemia”.

L’ordinario di virologia e microbiologia dell'Università San Raffaele di Milano a chi gli fa notare a chi stia dando del babbeo, replica: "Posso fare anche un certificato medico se necessario. Io ho fatto un millesimo di quello che ha fatto questo babbeo: ho studiato molto la virologia. Lui con tutti i suoi soldi no".