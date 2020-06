Coronavirus, Chef Rubio: "Morti sono colpa di chi ha depotenziato sanità"

(Fotogramma)

"Tutte le morti che ci saranno per mancanza di posti in rianimazione e terapia intensiva saranno da attribuire a quei cog... che hanno depotenziato la sanità pubblica e non al Covid19". Lo scrive su Twitter Chef Rubio, in una serie di messaggi dedicati all'emergenza Coronavirus. "La politica deve programmare il futuro e prevedere non twittare", scrive ancora l''independent chef', che evidentemente punta il dito anche sulla condotta di cittadini irresponsabili con la frase 'Homo homini virus'.