Coronavirus, chiuse tutte le piste in Friuli Venezia Giulia

Afp

"Impianti di risalita e piste da sci di tutti i poli sciistici del Friuli Venezia Giulia saranno chiusi da mercoledì 11 marzo compreso". A comunicarlo è l'assessore regionale alle Attività produttive e turismo del Fvg, Sergio Emidio Bini, che aggiunge che "la decisione emerge anche dal confronto con le altre regioni e l'Anef (Associazione nazionale esercenti funiviari)". "Nelle prossime ore - conclude Bini - seguiranno maggiori dettagli".

Intanto salgono a 93 i casi da Coronavirus in Friuli Venezia Giulia su un totale di 1.344 tamponi effettuati. Diciannove di queste persone sono ricoverate in ospedale, (10 a Trieste e 6 a Udine) 3 delle quali in terapia intensiva (2 a Udine e 1 a Pordenone). Attualmente sono in corso ulteriori 234 analisi. Sono 36 quindi le nuove positività accertate rispetto a ieri e registrate oggi dal Sistema sanitario regionale. Ad aggiornare sulla situazione è la Regione Fvg attraverso il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, dalla sede della Protezione Civile a Palmanova (Udine). Le positività sono così territorialmente suddivise: 53 i casi a Trieste, 26 quelli di Udine, 10 a Gorizia e 4 a Pordenone.