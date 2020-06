Coronavirus, Fedez all'attacco: "Donazioni per milioni, resto è aria fritta"

(foto di repertorio)

“Perché Polemizzare su tutto a prescindere? Non è importante quanto noi possiamo aver donato, è importante raccogliere fondi e mostrare coesione”. Il tweet è di Fedez, che si riferisce alla decisione, presa insieme alla moglie Chiara Ferragni, di donare 100.000 euro al San Raffaele di Milano per creare nuovi posti letto all’interno della terapia intensiva dando vita a raccolta fondi. “Stanno arrivando svariati milioni di euro per nuove terapie intensive grazie a questa campagna. Il resto è aria fritta”, conclude Fedez.

C’è chi critica la coppia per aver donato poco e anche chi pensa fosse meglio donare a un ospedale pubblico ma sono in molti a difenderli e a ritenere importante il gesto fatto, soprattutto per aver messo in moto una macchina di solidarietà.