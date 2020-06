Coronavirus Lombardia, 66 morti in un giorno

(Afp)

Sale a 333 il numero dei morti in Lombardia per coronavirus, di cui 66 nelle ultime 24 ore. E l'ultimo bilancio fornito dalla Regione Lombardia. Numeri ancora in crescita per i contagiati da coronavirus: sono 5.469, dato cresciuto di ben 1.280 unità. Le persone ricoverate in terapia intensiva raggiungono così quota 440, annuncia l'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera, 41 unità in più rispetto solo a ieri. Gli ospedalizzati sono complessivamente 2.802, anche in questo caso in crescita di 585, mentre i dimessi sono stati 646.