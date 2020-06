Coronavirus, Nicola Porro positivo: "Spero di non ricoverarmi"

(Fotogramma)

icola Porro, conduttore di "Quarta Repubblica", è risultato positivo al tampone del Coronavirus. Per questo motivo la trasmissione questa sera su Rete 4 non andrà in onda.

"Mi sono beccato il virus. Ho fatto il tampone e sono risultato positivo. Per i prossimi 14 giorni sarò in isolamento e sarò monitorato soprattutto per questa tosse arrivata insieme al virus. Negli ultimi 15 giorni sono stato piuttosto attento ma mi sono beccato il virus, mi dispiace per i tanti colleghi che da oggi sono in quarantena. Mi scuso, mi spiace moltissimo", ha confermato Porro in un video diffuso sui social. "Non voglio fare una comunicazione 'alla Grande Fratello'. Spero di non essere costretto a ricoverarmi, spero che non peggiori. Ad altri sta prendendo veramente male, su questo non si scherza. E' molto facile trasmettere il virus, io non so come cacchio ho fatto a prenderlo...".