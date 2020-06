Coronavirus, positivi due medici del Bambin Gesù

Fotogramma

Sono risultati positivi al nuovo coronavirus due medici dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. A quanto apprende l'Adnkronos Salute, i due sanitari, entrambi asintomatici e non in forze presso reparti di degenza, sono stati sottoposti al tampone nei giorni scorsi a causa di contatti che avevano avuto con pazienti, adulti e non ricoverati nel nosocomio pediatrico romano, affetti da Covid-19.

Il primo tampone e' risultato positivo e i due medici sono stati sottoposti a isolamento, insieme ad alcuni colleghi. I due camici bianchi al secondo tampone sono risultati negativi, ma non sono ancora rientrati in servizio per una questione di estrema precauzione da parte dell'ospedale.