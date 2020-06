Coronavirus, positivo consigliere regionale Toscana

Fotogramma

Primo contagiato da coronavirus Covid-19 nel Consiglio regionale della Toscana. E' il consigliere Stefano Scaramelli (Iv), presidente della Commissione Sanità. Lo ha annunciato lo stesso interessato via Facebook. A seguito dell'annuncio, il Consiglio regionale della Toscana, convocato per domani pomeriggio, è stato sospeso.

"I medici mi hanno appena comunicato di essere positivo al coronavirus", ha scritto Scaramelli. "La conferma che non vorresti mai ricevere, che ti porta da subito a infondere coraggio a chi vive al tuo fianco e ti costringe a lottare oggi più di ieri. Una sfida prima di tutto con te stesso che credo nessuno vorrebbe mai condividere pubblicamente, ma che il ruolo pubblico e il senso di responsabilità mi impongono di fare".

Scaramelli spiega: "Una comunicazione pubblica che faccio per rispetto e trasparenza. Per la nostra famiglia, per me, per Francesca e per Maddalena inizia oggi una nuova sfida che ci ha scoperti vulnerabili, ma riscoperti uniti e determinati nell'affrontare il tutto con coraggio e a viso scoperto. Ce la faremo, ne sono sicuro. Ce la faremo stando uniti, supportarti dall'allegria e dalla spensieratezza di Lorenzo che al momento sembra resistere essendo immune".