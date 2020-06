Coronavirus, Gallera: "Bisogna fermare Italia per 15 giorni"

(Fotogramma)

"Sono arrivato alla consapevolezza che dobbiamo adottare le misure più dure possibili per un arco di tempo molto circoscritto. Gli esperti ci dicono che se fermiamo il Paese per 15 giorni poi riusciamo a sconfiggere questo virus, fermarlo vuol dire probabilmente chiudere le attività produttive, bloccare i mezzi di trasporto, stare a casa e a quel punto possiamo forse ricominciare in un lasso di tempo molto breve". E' la ricetta dell’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera nel suo intervento alla trasmissione tv ‘Aria pulita’

"E' chiaro che di fronte a una situazione così straordinaria l’impegno economico del governo per ripartire deve essere straordinario altrettanto", conclude l’assessore.