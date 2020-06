Coronavirus Lombardia, 135 morti in un giorno

(Afp)

"Crescono i decessi" da nuovo coronavirus in Lombardia. "Sono arrivati a 468, con un incremento di 135" rispetto a ieri, "un numero ampio di persone". Lo ha comunicato l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, durante il punto stampa su Covid-19.

Il dato dei casi positivi al nuovo coronavirus in Lombardia "risulta essere 5.791, cioè 322 in più rispetto a ieri. Noi raccogliamo i dati dei laboratori e non sono dati costantemente omogenei. Segnalo che molti campioni stanno arrivando e l'aumento moderato potrebbe essere dovuto solo alla tempistica di analisi e di invio dei tamponi. Ieri i casi positivi crescevano di 1.280. I dati vanno visti in maniera più ampia nel tempo", spiega. Il numero dei ricoverati, prosegue Gallera, sale a 3.319, 505 in più" rispetto a ieri. "I ricoveri in terapia intensiva sono 466, 26 in più".