Coronavirus, medico Sacco: "State a casa o sarà bagno di sangue"

di Antonietta Ferrante

"Ciao dall’inferno. Qui è veramente pesante e dura. Siamo allo stremo ma resistiamo. Vi chiedo un favore per noi e soprattutto per gli infermieri che sono oltre l’eroismo. Aiutateci stando a casa, non siamo quasi più in grado di assistere oltre". Inizia così il messaggio che un medico del reparto di terapia intensiva dell'ospedale Sacco di Milano decide di diffondere via Whatsapp tra gli amici.

"Si prevede un picco ulteriore e noi siamo passati da 8 posti di rianimazione generale e 8 di cardiochirurgia a 32 posti e aumenteremo ancora ma noi siamo sempre gli stessi. Convincete amici e conoscenti a resistere 15-20 giorni rispettando le regole. Altrimenti sarà un bagno di sangue", conclude con un abbraccio che può essere solo virtuale visto che il numero di contagiati per coronavirus in Lombardia non si ferma.