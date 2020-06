Coronavirus, Sgarbi contro Romano: "Dilettante terrorista"

"Mi vergogno profondamente per le frasi di Sgarbi, un deputato della Repubblica, una persona ascoltata come lui ha diffuso notizie false". Duro scontro tra il deputato Pd Andrea Romano e Vittorio Sgarbi che questa mattina, ospite di Coffee Break, ha definito l'estensione della zona rossa a tutta Italia una 'sospensione della democrazia'.

"È importante ricordare in questo momento a chi ci ascolta - ha affermato Romano - che le cose da fare sono diverse da quelle ascoltate ora da Sgarbi, cioè dobbiamo restare a casa, a meno di non andare a lavorare o a fare la spesa. È l’unico modo per fermare un virus che certamente sarà sconfitto, ma solo se facciamo così. Ce lo dicono chi lavora nei reparti di terapia intensiva, dove le persone stanno morendo. Per questo è irresponsabile diffondere notizie false come ha fatto Sgarbi". Parole a cui il critico d’arte a risposto furioso: "Falso sei tu, io ho citato due virologi. Vergognati tu. Sei un dilettante terrorista".