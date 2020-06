Coronavirus, la situazione in Italia

(Afp)

Italia 'chiusa' per coronavirus dopo il decreto, firmato nella serata di ieri, del presidente del Consiglio Giuseppe Conte che trasforma di fatto il Paese in 'zona protetta'. Intanto, dalle regioni, arrivano gli aggiornamenti sui casi.

FRIULI - Sono 23 i nuovi casi di Coronavirus registrati oggi in Friuli Venezia Giulia. Salgono a 116 i casi positivi in regione, dei quali 27 sono ricoverati in ospedale, tra cui 6 in terapia intensiva. Si registra inoltre il decesso di una donna di 93 anni a Udine con polipatologia, risultata positiva al test del Covid-19. Lo rende noto la Regione Fvg attraverso il vicegovernatore con delega alla Salute e Protezione civile, Riccardo Riccardi.

I tamponi finora effettuati, fa sapere ancora Riccardi, sono 1602. Il decesso odierno segue quello dell'87enne di Trieste e dell' 89enne di Pordenone, entrambi affetti da diverse patologie e risultati poi positivi al tampone

VENETO - In Veneto i casi positivi di Coronavirus sono saliti stamani a 856, in crescita di 85 casi rispetto a ieri. Di questi 204 sono ricoverati, 67 dei quali in terapia intensiva, 47 le persone dimesse, 26 i decessi, 5 in più rispetto a ieri, 4 dei quali all'ospedale di Treviso e uno all'ospedale di Castelfranco Veneto (Tv).

PIEMONTE - Sono salite a 401 le persone in Piemonte risultate positive al ‘coronavirus covid-19’in Piemonte. Tra i pazienti ricoverati, quelli in terapia intensiva sono 65. I dati sono forniti dalla Regione Piemonte.

TOSCANA - Il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, ieri è stato sottoposto al tampone per la ricerca del Covid-19, in quanto presentava sintomi simil influenzali, ed è risultato positivo. Tambellini è in buone condizioni di salute e si trova in isolamento domiciliare seguito da personale medico. Tutta la giunta comunale, lo staff del sindaco e le persone entrate in contatto con lui, circa una ventina, sono stati messi in quarantena.

Dall'ultimo monitoraggio sono in tutto 56 i nuovi tamponi risultati positivi al test per il coronavirus in Toscana. I tamponi sono stati eseguiti nei tre laboratori di virologia e microbiologia delle tre aziende ospedaliero universitarie della Toscana: 17 nel laboratorio di Careggi, 30 nel laboratorio di Pisa, 9 nel laboratorio di Siena. I dati sono stati trasmessi dagli uffici dell'assessorato al Ministero della salute. Ieri, lunedì 9 marzo, i nuovi positivi erano stati 43.

Ad oggi sono complessivamente 264 i tamponi risultati positivi al test del Coronavirus Covid-19. Questa la suddivisione per provincia di segnalazione: 61 Firenze, 21 Pistoia, 7 Prato (totale Asl centro: 89), 37 Lucca, 37 Massa Carrara, 31 Pisa, 14 Livorno (totale Asl nord ovest: 119), 10 Grosseto, 33 Siena, 13 Arezzo (totale sud est: 56).

Da segnalare una nuova negativizzazione (uno dei tre casi che ieri risultavano clinicamente guariti). Ad oggi quindi sono 2 i casi negativizzati (quindi completamente guariti), 2 i casi clinicamente guariti e un paziente deceduto. 259, quindi, i casi attualmente positivi. Dal 1° febbraio ad oggi, sono in tutto 2.149 i tamponi eseguiti nei tre laboratori. Dal monitoraggio giornaliero sono 4.427 le persone in isolamento domiciliare, di cui 2.064 prese in carico attraverso i numeri dedicati, attivati da ciascuna Asl. Sono 1.616 casi nella Asl centro (Firenze - Empoli - Prato - Pistoia), 162 persone nella Asl nord ovest (Lucca - Massa Carrara - Pisa - Livorno) e 286 nella sud est (Arezzo - Siena – Grosseto).

UMBRIA - Dai dati aggiornati alla mezzanotte del 9 marzo, 37 persone in Umbria risultano positive al virus Covid-19. Attualmente dei 37 soggetti positivi, 23 nella provincia di Perugia e 14 in quella di Terni, sono ricoverati in 10, di cui 2 in terapia intensiva nell'Ospedale di Perugia, 3 nel reparto di malattie infettive dell'Ospedale di Terni e 5 nel reparto di malattie infettive di Perugia.

Le persone in osservazione sono 769: di questi, 445 sono nella provincia di Perugia e 324 in quella di Terni. Nel complesso entro le ore 24 del 9 marzo, sono stati eseguiti 256 tamponi. Sempre alla stessa data risultano 163 soggetti usciti dall’isolamento di cui 43 nella provincia di Perugia e 27 in quella di Terni.

MARCHE - "Salgono a 394 i tamponi positivi e a 13 i deceduti. L'ultimo decesso è a Marche Nord: un paziente uomo di 94 anni". Lo comunica il presidente delle Marche Luca Ceriscioli in merito alla situazione coronavirus nella regione.

LAZIO - Sono 19 i nuovi casi di positività al coronavirus nella Regione Lazio registrati dalle Asl di Roma e delle altre province. I dati di oggi sono stati pubblicati sui social dell'assessorato regionale dalla Sanità, dopo la riunione in videoconferenza tra l'assessore Alessio D’Amato e la task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl.

Nel dettaglio, nella Asl Roma 1 sono 3 i nuovi casi positivi, 43 le persone uscite dalla sorveglianza domiciliare mentre 252 persone restano in sorveglianza domiciliare; nell'Asl Roma 2 nessun nuovo caso positivo, 987 le persone in sorveglianza domiciliare; nell'Asl Roma 3 nessun nuovo caso positivo, 70 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare, mentre ne restano in sorveglianza 350; nell'Asl Roma 4 un nuovo caso positivo, 58 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare, ne restano in sorveglianza 122; nell'Asl Roma 5: nessun nuovo caso positivo, 45 le persone uscite dalla sorveglianza domiciliare, mentre ne restano in sorveglianza domiciliare 1.104, due i posti di terapia intensiva attivabili; nell'Asl Roma 6 sono 5 i nuovi casi positivi, 748 le persone in sorveglianza domiciliare.

Nelle province della Regione, all' Asl di Latina sono 2 nuovi casi ed è deceduto un uomo di 83 anni all’ospedale Goretti arrivato da Risa di Cassino, 876 le persone in sorveglianza domiciliare; nell'Asl di Frosinone 5 nuovi casi positivi, 9 usciti dalla sorveglianza domiciliare, ne restano 319 in sorveglianza; nell'Asl di Viterbo 3 nuovi casi positivi, 152 in sorveglianza domiciliare più 97 in sorveglianza alla Casa dello Studente; nell'Asl di Rieti nessun nuovo caso positivo, 117 le persone in sorveglianza domiciliare, dal 16 marzo 8 posti letto di terapia intensiva in più.

ABRUZZO - In Abruzzo, dall'inizio dell'emergenza, sono stati registrati 39 casi positivi al Covid 19, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara. Diciassette pazienti sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 9 in terapia intensiva, mentre gli altri sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Lo comunica il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione.

Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, il laboratorio di Pescara ha eseguito 310 test, di cui 217 sono risultati negativi. La differenza tra il numero totale e quello degli esiti è legato al fatto che alcuni test sono stati eseguiti più volte sullo stesso paziente. Complessivamente, infatti, i pazienti sottoposti a test nella nostra regione sono stati 297: 37 nella Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila, 35 nella Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 192 nella Asl di Pescara e 33 nella Asl di Teramo.

PUGLIA - E' deceduta nell'ospedale 'Vito Fazzi' di Lecce la donna di 88 anni, di Copertino, ricoverata da alcuni giorni nel nosocomio salentino alla quale era stata riscontrata la positività al covid-19 (coronavirus). Lo conferma la sindaca di Copertino, Sandrina Schito. La signora soffriva anche di patologie precedenti. Si tratta del quarto decesso in Puglia. Gli altri tre si sono verificati in provincia di Foggia. A Copertino ci sarebbero altri due pazienti positivi.

Secondo prime ipotesi la donna potrebbe aver contratto il virus tramite il proprio anestesista, anche lui positivo. Proprio ieri sera il presidente della Regione Michele Emiliano ha detto che "per la Puglia il picco di malati, per quelle che sono le nostre previsioni, potrebbe arrivare alla fine di marzo o ai primi di aprile".

Intanto nel comune leccese è stato attivato il centro operativo comunale. "I nostri volontari della Protezione civile - spiega la sindaca all’Adnkronos - non soltanto si stanno adoperando a fare la spesa o a consegnare i farmaci per le persone che si trovano in regime di quarantena o per gli anziani con vulnerabilità. Già questa mattina hanno fatto qualche intervento. Ci sono anche farmacie che si sono dette disponibili a fare la consegna a domicilio. Stiamo anche attivando lo sportello di supporto psicologico telefonico. Iniziamo ulteriori interventi di sanificazione nella città previsti questa notte”, aggiunge.

“I vigili e i carabinieri stanno controllando e al momento sembra tutto in ordine per il rispetto del decreto ministeriale sperando che tutto finisca presto".

CALABRIA - Una donna di Crotone di 60 anni è stata ricoverata all’ospedale "Pugliese-Ciaccio" di Catanzaro perché risultata positiva al test del Coronavirus. La donna, un'imprenditrice appena rientrata dal Nord Italia, è stata sottoposta al tampone per via dei sintomi che presentava. Tutte le persone venute a contatto con lei, dunque anche i familiari, sono stati posti in isolamento domiciliare con monitoraggio quotidiano. Le condizioni della donna sono stazionarie.

SICILIA - Aumentano i casi positivi al Coronavirus in Sicilia. All'Istituto superiore di sanità sono stati trasmessi 62 campioni, otto in più di ieri, di cui 16 già validati da Roma (cinque a Palermo e undici a Catania). Dall'inizio dei controlli, i laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) hanno analizzato 955 tamponi, di cui 881 negativi e 12 in attesa dei risultati. Lo rende noto la Presidenza della Regione siciliana, fornendo il consueto quadro riepilogativo della situazione nell’Isola aggiornato alle ore 12 di oggi e trasmesso all'Unità di crisi nazionale.

Risultano ricoverati 19 pazienti (sette a Palermo, cinque a Catania, due a Messina, uno a Caltanissetta, tre ad Agrigento e uno a Enna), di cui uno in terapia intensiva per precauzione, mentre 41 sono in isolamento domiciliare e 2 sono guariti.