Coronavirus, rivolta nelle carceri: 12 i morti

(Fotogramma)

Sale a 12 il numero di detenuti morti per overdose di farmaci durante le proteste. Nove nel carcere di Modena, due dei quali trovati senza vita in quel che era il nuovo Padiglione. Tre nel penitenziario di Rieti, devastato nella notte dai reclusi morti sempre per abuso di farmaci.

"Se il sistema penitenziario non è imploso è solamente grazie alle donne e agli uomini della Polizia Penitenziaria che, spesso coadiuvati dai colleghi delle altre Forze di Polizia e Forze Armate, hanno fronteggiato per quanto possibile la montante protesta violenta - commenta Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe - Ora la situazione sembra essere tornata sotto controllo un po' in tutta Italia, ma domani, nella prevista informativa al Senato della Repubblica del Ministro della Giustizia, mi aspetto una ferma assunzione di responsabilità e provvedimenti straordinari per la Polizia Penitenziaria".

I disordini si sono conclusi quasi ovunque. Lo riferisce il ministero della Giustizia, che fa il punto della situazione. A Foggia non si registrano più disordini, ma per il momento i detenuti si rifiutano di rientrare nelle sezioni. A Foggia sono 50 gli evasi dal carcere che sono stati ricatturati e 22 i ricercati.

A Rieti permangono solo proteste verbali e battitura delle inferriate; inoltre alcuni detenuti sono ancora ricoverati per malori anche in questo caso presumibilmente collegati all’assunzione di medicinali. A Bologna, rientrata la rivolta, si riscontrano ingenti danni alla struttura penitenziaria. Conclusi i disordini che si erano registrati in giornata negli istituti di Venezia, Palermo Pagliarelli, Caltanissetta, Chieti e Larino.

Mentre è ancora in atto la protesta nel carcere di Trapani, dove un numeroso gruppo di detenuti ha raggiunto il tetto dell’istituto chiedendo, fra l’altro, che siano subito svolti test per il controllo del coronavirus.