Quinto pacco bomba a Roma

Di Silvia Mancinelli

Un quinto pacco bomba è stato recapitato per posta ieri pomeriggio a un 54enne, portiere di un residence di lusso in zona Ponte Milvio, che lo ha poi consegnato inesploso alla stazione dei carabinieri di Palombara Sabina. Il plico sospetto e a lui indirizzato è simile ai quattro (tre dei quali esplosi) recapitati nei giorni scorsi ad altrettanti residenti nella Capitale. L’ultimo era arrivato giovedì scorso ad una famiglia nel quartiere Boccea, dopo i primi tre aperti in un giorno solo da tre donne rimaste ferite.

Il plico esplosivo recapitato per posta ieri pomeriggio al portiere 54enne era indirizzato ad una donna con il suo stesso cognome ma da lui sconosciuta. Per questo l’uomo, insospettito, lo ha consegnato ai carabinieri della stazione di Palombara Sabina, a poca distanza dalla sua abitazione. Da qui, messo in sicurezza, il pacco è stato aperto dagli artifici e consegnato agli uomini del Ros e del reparto investigazioni scientifiche.