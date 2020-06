Burioni 'sfida' Borrelli: "Si muore di coronavirus, basta minimizzare"

(Fotogramma)

"La prossima volta che sentirò usare l'espressione 'è morto con il coronavirus non per il coronavirus' sfiderò la Protezione Civile a farmi accedere ai dati clinici dei pazienti deceduti per capire se questa affermazione è vera oppure se è una criminale minimizzazione". Roberto Burioni, su Twitter, si esprime così dopo la conferenza stampa di Angelo Borrelli, commissario straordinario per l'emergenza coronavirus. Nel consueto appuntamento con i media, Borrelli ha affermato: "Tengo a precisare che i decessi non sono 'da coronavirus'. Tra le diverse patologie avevano anche il coronavirus".

Parole che Burioni stigmatizza. "Basta minimizzare. Basta minimizzare. Basta minimizzare. Non è più tollerabile questo atteggiamento da parte delle autorità che ha fatto un danno enorme nelle settiimane scorse. La gente MUORE DI CORONAVIRUS. E per questo dobbiamo fermarlo", si legge in un altro tweet del virologo.

"Io -le parole di Burioni in risposta ad un follower- voglio capire quanti sono tra i morti i pazienti con un tumore metastatico o con una cardiopatia scompensata e quanti invece quelli con una lieve ipertensione e un diabete di tipo 2 e un sovrappeso. Perché questi ultimi avevano solo una malattia: l'età sopra i 60".

"La mortalità in Lombardia è ben più del doppio di quella nelle altre regioni, se si muore "con il coronavirus e non per il coronavirus" vuole dire che i lombardi sono molto più malati degli altri. A me i conti non tornano, mi spiace. Voglio le cartelle", ripete.