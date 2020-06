Coronavirus, altri 196 decessi in Italia

(Fotogramma)

"Registriamo 196 decessi in più. Il 2% nella classe di età 50-60 anni, il resto nelle classi di età più avanzate. Voglio ricordare che oltre il 78% decessi ha una serie di patologie pregresse e concomitanti. I contagiati sono 10790, circa 600 sono ascrivibili alla data di ieri. In terapia intensiva sono ricoverate 1028 persone, i ricoverati con sintomi sono 5838. Abbiamo 41 guariti in più, il totale è 1045". Sono i dati diffusi da Angelo Borrelli, commissario straordinario per l'emergenza coronavirus. Le vittime totali dell'epidemia sono 827.

Il bilancio dell'emergenza in Italia