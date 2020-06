Coronavirus, ecco chi è il neo commissario Domenico Arcuri

Foto Fotogramma

E' un manager di lungo corso, Domenico Arcuri, riconfermato ancora poco tempo fa dall'attuale governo al vertice di Invitalia, dove approdò nel 2007. E' lui il nuovo commissario nominato dal premier Giuseppe Conte chiamato a lavorare "al potenziamento delle strutture ospedaliere" d'intesa con il capo della protezione civile, Angelo Borrelli, per far fronte all'emergenza Coronavirus.

Classe 1963, calabrese, Arcuri ha studiato economia all’università Luiss di Roma dove si è laureato nel 1986 per poi approdare all'Iri. Nel 1992 è arrivato in Pars, joint venture Arthur Andersen e GEC, di cui è stato amministratore delegato e nel 2001 è stato partner responsabile italiano “Telco, Media e Technology” di Arthur Andersen. Nel 2004 ha poi ricoperto lo stesso ruolo in Deloitte Consulting e membro del board europeo del network. Nel 2007 è passato in Invitalia dove su mandato del Governo ha elaborato e realizzato il piano di riorganizzazione e rilancio della struttura gestita fino ad oggi che sovraintende a tutte le agevolazioni per le imprese e agli interventi per la reindustrializzazioni per le aree di crisi.