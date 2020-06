Coronavirus, famiglia Benetton dona 3 milioni a 4 ospedali

Edizione Srl, holding della famiglia Benetton, ha deciso di donare tre milioni di euro per sostenere i progetti e le necessità urgenti di quattro Istituti ospedalieri, quale contributo concreto all'emergenza derivante dalla diffusione epidemiologica del Covid-19 in Italia. E' quanto si legge in una nota. La donazione riguarda gli ospedali Ca' Foncello di Treviso, Luigi Sacco di Milano, Lazzaro Spallanzani e policlinico Agostino Gemelli di Roma che, unitamente a tante altre strutture del servizio sanitario nazionale, combattono ogni giorno in prima linea questa battaglia.Edizione ha in Italia le sue principali attività a Treviso, città di origine della famiglia, a Milano e a Roma.