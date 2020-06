Coronavirus, Fontana: "Progetto per 400 posti terapia intensiva in Fiera Milano"

(Fotogramma)

"Siamo vicini all’esaurimento delle nostre risorse. Stiamo facendo miracoli nell’aver recuperato più di 200 posti in terapia intensiva in una settimana e mezza. Dovremmo mettere a disposizione altri 100 posti in terapia intensiva nei prossimi giorni. Abbiamo un progetto per creare 400 posti di terapia intensiva presso la fiera di Milano". Lo dice Attilio Fontana, presidente Regione Lombardia questa mattina a Rai Radio1.

"Speriamo che la protezione civile ci mandi il personale e i macchinari che ci mancano. Però se non interveniamo invertendo la crescita non ce la faremo mai ad essere veloci quanto il virus", afferma.