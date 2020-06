Coronavirus, l'infettivologo Galli: "Serve inasprimento sanzioni"

(Fotogramma)

"Serve l'inasprimento delle sanzioni, il concetto è che bisogna stare a casa. Perché ci può aiutare ad uscire dai guai. E' quindi opportuno mettere in atto ulteriori misure di contenimento". Lo ha affermato Massimo Galli, primario infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano, a Omnibus su La 7.

"Ieri è uscito un importante lavoro su 'The Lancet' che dice che quando abbiamo una infezione che determina che ogni singolo caso ne infetta altri due, due e mezzo - ha aggiunto - se non identifichiamo e non mettiamo in quarantena il 70% dei contatti non abbiamo nessuna chance di liberarcene entro tre mesi. E' una sintesi precisa della situazione italiana".