Coronavirus, presi due evasi da carcere Foggia

Immagine di repertorio

I militari della Compagnia Carabinieri di Manduria, in provincia di Taranto, nel corso di una vasta battuta di ricerca condotta in provincia, hanno individuato e arrestato, per evasione, due dei detenuti che il 9 marzo scorso hanno preso parte all’evasione di massa dal carcere di Foggia durante la rivolta che ha preso spunto dalla paura della diffusione del coronavirus e dall’interruzione dei colloqui familiari.

''Allo Stato risultano latitanti 16 detenuti che erano soggetti al regime di media sicurezza e risultano gravi danni strutturali'', ha fatto sapere il ministro della giustizia, Alfonso Bonafede, nel suo intervento al Senato riferendosi alle evasioni dal carcere di Foggia.