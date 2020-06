"Coronavirus può essere ovunque, non vi spostate"

Fotogramma

"Il virus può essere ovunque. Non vi spostate se non c'è necessità. E se si falsifica l'autocertificazione, che ricordo non serve per andare a fare la spesa, si rischia la denuncia penale". Lo ha detto il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri ospite di 'RepubblicaTV'. "L'emergenza finirà - ha precisato Sileri - ma prego tutti, anche i politici, perché io poi tornerò a fare la mia vita da medico: ricordatevi del Servizio sanitario nazionale".

Quanto alla fuga dei cittadini dalle zone dei focolai, è "un fenomeno grave e irresponsabile, questi cittadini quando tornano nel loro comune di residenza avvertano il dipartimento di prevenzione delle Asl. Si tratta di responsabilizzare quanti più cittadini possibile", conclude il viceministro.