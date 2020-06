Coronavirus, Ricciardi: "Entro 2 settimane capiremo se misure funzionano"

(Foto Fotogramma)

Con l'Italia 'chiusa' per coronavirus le persone si interrogano su quanto durerà, e soprattutto se le misure senza precedenti adottate in questi giorni basteranno a frenare Covid-19. "Se le misure funzionano lo capiremo nelle prossime due settimane", afferma all'Adnkronos Salute Walter Ricciardi, componente italiano del comitato esecutivo dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e consulente del ministro della Salute per il coronavirus.

Quanto alla " richiesta di chiudere tutto ha senso per la Lombardia ma non per tutta l'Italia", ha affermato Ricciardi ospite della trasmissione radiofonica 'Circo Massimo'. "La richiesta della Lombardia ha senso: la Lombardia è per l'Italia quello che Wuhan era per l'Hubei", ha aggiunto.

Alla domanda se la popolazione ha capito l'entità della minaccia che stiamo vivendo, Ricciardi ha risposto che "l'impressione è che la popolazione abbia capito la situazione".

"In questa settimana credo che i dati continueranno ad essere negativi", ha detto ancora Ricciardi aggiungendo: "Pericolo per gli Usa? Sì, perché gli Stati uniti non hanno un sistema diffuso di sanità pubblica, il tampone uno se lo devo pagare e quindi in pochissimi se lo fanno. Prevedo che aumenterà il numero di morti e contagiati".