Coronavirus, Ricciardi: "Mascherine di garza inutili, Usa verso catastrofe"

(Fotogramma)

"Le mascherina chirurgiche ai sani non servono a niente, il virus penetra attraverso la garza". E' un passaggio dell'intervento di Walter Ricciardi, membro dell'Oms e consigliere del governo, a Di Martedì. "Le mascherine di garza servono ad evitare ad esempio che cadano gocce di saliva del chirurgo. Non servono a proteggere i sani, ai sani non servono assolutamente a nulla. E' solo una paranoia che la gente sana usa in maniera impropria. Esistono poi le mascherine FP2-FP3, che servono al personale sanitario e alle forze dell'ordine", dice ancora. "La distanza di sicurezza è un metro", afferma, smentendo quanto contenuto in uno studio cinese, ritirato, che faceva riferimento ad una distanza di 4 metri in alcune circostanze particolari.

Quindi, una panoramica sull'epidemia. "Quanto durerà in Italia? Ne avremo ancora per almeno due settimane. Le prossime due settimane saranno quelle che scopriranno l'Europa vulnerabile e negli Usa si prepara una catastrofe. Trump con la sanità non ci prende, fin dall'inizio ha preso una serie di misure sbagliate. In questo caso ne ha presa una talmente sbagliata che potrebbe costare la rielezione".