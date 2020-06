Coronavirus, sui balconi d'Italia gli arcobaleni dei bambini

Sui balconi d’Italia arrivano i colori dei bambini. L’iniziativa partita sui social e condivisa sui gruppi di whatsapp, chiede ad ogni famiglia di disegnare un arcobaleno su un cartellone o un lenzuolo con la scritta “Andrà tutto bene”, per poi appenderlo sul proprio balcone, terrazzo o finestra di casa. Un modo creativo per tenere occupati i bambini in casa e soprattutto per lanciare un’onda di positività in tutto il paese.

In poche ore sono già tanti gli scatti condivisi sui social di disegni e striscioni per diffondere speranza ma l'appuntamento virtuale per tutti, per unire tutte le città d'Italia, è per il 14 marzo perché "a volte le parole non bastano, e allora ci vogliono i bimbi, i colori e le emozioni".