Coronavirus, superati i 10mila casi

A oggi, in Italia sono stati 10.149 i casi totali, mentre sono 8.514 le persone che al momento risultano positive al virus. E' quanto emerge dal monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del coronavirus sul territorio nazionale da parte del Dipartimento della Protezione Civile.

In una giornata ci sono stati 168 decessi. Sono persone che sono morte non per il coronavirus ma che avevano il coronavirus", ha sottolineato il commissario straordinario per l'emergenza Angelo Borrelli. In totale le vittime salgono a 631.

I guariti di oggi sono 280, facendo salire così il bilancio totale a 1004 persone.

"In Lombardia abbiamo avuto 135 decessi - sottolinea - in Emilia Romagna 15, in Veneto sei, in Piemonte quattro, nelle Marche tre, in Friuli Venezia Giulia due, in Abruzzo uno, nel Lazio e in Liguria uno".

"Il 2% dei deceduti si trova nella fascia di età tra i 50 e i 59 anni, l'8% nella fascia 60-69, il 32% tra 70-79, il 45 % nella fascia 80-89, il 14 % nella fascia maggiore di 90 anni", comunica ancora.

Uanto ai positivi oggi sono stati 529 "ma il dato della Lombardia non è completo", ha fatto presente ancora il commissario per l'emergenza coronavirus: quindi sono attualmente 8.514 i casi.

Ci "sono 877 persone ricoverate in terapia intensiva, pari al 10% del totale dei positivi".

Nel frattempo oggi "avremo una distribuzione giornaliera di oltre un milione di mascherine e verranno ripartite sulla base delle esigenze delle regioni. Abbiamo distribuito anche ventilatori per le terapie intensive. Oltre a quelli dalla Protezione Civile in un contratto stipulato sabato sera abbiamo anche i ventilatori acquisiti da Consip, una disponibilità complessiva di 2264 ventilatori per la terapia intensiva e 1.645 per la terapia sub intensiva", fa sapere Borrelli.