Coronavirus, "un tricolore alle finestre per eroi degli ospedali"

(Fotogramma)

"Negli ospedali si consuma una battaglia. Diamo calore al nostro personale sanitario, e una mano stando a casa per consentire loro di curare tutti. Mettiamo un tricolore alla finestra, al balcone. Facciamo vedere che ci siamo. E’ il momento di dimostrare che non siamo solo una popolazione, ma un popolo vero, tosto. Forza, ragazzi italiani. Ci rifaremo con gli interessi". Così Andrea Ruggieri di Forza Italia nel suo appello sui social.

'Esporre il Tricolore Bandiera italiana è la più bella forma di omunicazione tra noi! Guardare fuori dalla finestra e vedere la nostra bandiera è un segno di speranza! Perché #noisiamoITALIA!", dice sui social Alessandra Gallone, senatrice di Forza Italia.

"Condivido l’iniziativa dei colleghi Andrea Ruggieri e Alessandra Gallone. Un lungo tricolore che abbraccia la nostra penisola in segno di unità e di solidarietà a tutti gli operatori sanitari. Ce la faremo anche questa volta. Con orgoglio esponiamo la nostra bandiera per non dimenticare ciò che siamo: un popolo che ha sempre rialzato la testa!", dice senatore Antonio Saccone di Forza Italia.