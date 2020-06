Buste esplosive, destinatari non si conoscono fra loro

(Foto Fotogramma)

Non si conoscono fra di loro i 10 destinatari di altrettante buste esplosive recapitate nei giorni scorsi fra Roma e le province di Rieti e di Viterbo che hanno provocato il ferimento di 4 persone. Gli investigatori, Ros e Digos, coordinati dal procuratore aggiunto Francesco Caporale e dal pm Francesco Dall'Olio, stanno cercando un legame con l’autore del gesto, che potrebbe conoscere i destinatari così come non sapere chi siano.

Gli ultimi plichi sono stati intercettati e disinnescati ieri nei centri di smistamento di Fiumicino, Castel Madama e Ronciglione. In Procura la pista ritenuta più valida rimane quella legata ad anarchici.