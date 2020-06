Coronavirus, bozza dl: soldi in arrivo per apparecchiature e mascherine

Afp

Per assicurare "la produzione e la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, ai valori di mercato correnti al 31 dicembre 2019, in relazione alla inadeguata disponibilità nel periodo di emergenza Covid-19, Invitalia è autorizzata a erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle imprese produttrici". E' quanto si legge in una bozza del dl coronavirus che è stata visionata dall'Adnkronos Salute. "I dispositivi di protezione individuale sono forniti in via prioritaria ai medici e agli operatori sanitari".