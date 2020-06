Coronavirus, Cei: "Nuovo sito internet per mantenere viva fede"

di Enzo Bonaiuto

Un nuovo sito internet, per mantenere viva la fede, durante l'emergenza del coronavirus che ha portato a chiudere chiese e non celebrare più messe in pubblico alla presenza di fedeli. E' l'iniziativa presa dalla Cei, spiegando che "in questo tempo di prova e di difficoltà per tutti, la Chiesa che è in Italia vuole dare segni di speranza e di costruzione del futuro, a partire dal presente".

Così, da oggi è on line https://chiciseparera.chiesacattolica.it, "un ambiente digitale che raccoglie e rilancia le buone prassi messe in atto dalle nostre diocesi, offre contributi di riflessione e approfondimento, condivide notizie e materiale pastorale", promosso dalla segreteria generale della Conferenza Episcopale italiana "per testimoniare ancora e sempre l’impegno della Chiesa che vive in Italia nel continuare a tessere i fili delle nostre comunità. La convinzione che ci guida è che le criticità, lo smarrimento, la paura non possano spezzare il filo della fede, ma annodarlo ancora di più in speranza e carità".

Il sito vuole essere anche "un punto di riferimento per riscoprire un senso di appartenenza più profondo". Il nome stesso, 'Chi ci separerà?' tratto dalla Lettera di San Paolo apostolo ai Romani, indica "un percorso impegnativo: la certezza che, pur circondati da una minaccia, niente potrà mai separarci da quell’amore che ci unisce, perché figli e fratelli, e ci rende comunità. In questo senso bisogna osare, mettersi in cammino e non fermarsi. Il sito appena pubblicato intende guardare oltre il tempo presente e quell’oltre non può che essere anche la qualità di una comunicazione pensata e che faccia pensare: è l’orizzonte a cui tendere", sottolinea la Cei.