Coronavirus, fermati da Gdf: "Stiamo cercando droga"

(Fotogramma)

Primi effetti dei controlli dopo la nuova stretta contro il coronavirus decisa dal Governo e annunciata ieri in tarda serata. Due uomini, entrambi quarantenni, sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza nelle prime ore di questa mattina alla periferia nord del capoluogo piemontese.

I due sono stati notati dai finanzieri mentre confabulavano con un terzo uomo che alla vista dei militari si è dato alla fuga. Fermati, entrambi non hanno saputo dare spiegazioni circa la loro presenza in strada, se non che avevano trascorso "una lunga serata con amici" e che "erano alla ricerca di stupefacenti".