Coronavirus, "mascherina non serve se distanza è di 1 metro"

(Afp)

"Il principio è che non serve la mascherina se si mantiene la distanza di un metro in caso di attività lavorative e rapporti che si intrattengono. La distanza è la regola per la quale si può non utilizzare la mascherina. Nelle attività lavorative in cui non si riesce a mantenere la distanza, vanno utilizzate le mascherine". Sono le parole del commissario straordinario per l'emergenza, Angelo Borrelli.

Capitolo trasporti pubblici: "Ci sono realtà locali e la scelta è rimessa ai territori, non entro nel merito delle scelte. La metropolitana e l'autobus, per quello che ne so io, sono la stessa cosa. Quello che conta è la distanza tra i passeggeri: il tema è sempre quello, limitare al massimo gli spostamenti e in ogni caso mantenere le distanze".

Circolare Viminale - Va evitato ogni spostamento dalla propria abitazione se non per validi motivi tra cui ci sono le ''esigenze lavorative, di salute e di necessità da comprovare". E' quanto ribadisce il Viminale in una circolare emanata dopo l'adozione delle ''nuove e più stringenti'' misure di contenimento del coronavirus contenute nel decreto firmato dal premier Giuseppe Conte ieri sera. "Appare utile fornire ulteriori elementi di precisazione relativamente a quanto stabilito in tema di spostamenti con particolare riferimento a quelli all'interno di uno stesso comune", si legge nella circolare. Gli spostamenti sono quindi consentiti "per comprovate esigenze primarie non rinviabili'' come andare a fare la spesa, portare fuori animali domestici, svolgere attività sportiva e motoria all'aperto, "rispettando la distanza interpersonale di almeno un metro'', spiega la circolare.