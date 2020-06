Coronavirus, positivi 8 ufficiali dei Carabinieri a Palermo

Foto AFP

Si estende il contagio da Coronavirus a Palermo. Otto ufficiali del Comando provinciale dei Carabinieri, infatti, sono risultati positivi ai tamponi. In queste ore, a quanto apprende l'Adnkronos, nella Caserma alle spalle del Teatro Massimo si stanno eseguendo altri test per verificare eventuali ulteriori casi di positività al virus tra le persone venute in contatto con i vertici del Comando, per cui è già arrivato l'esito positivo.

Nei giorni scorsi un militare, di ritorno da una settimana bianca in Trentino con scalo aereo a Verona, si è sentito male e si è rivolto ai sanitari. Immediato per lui il ricovero. Positiva anche la moglie, pure lei militare dell’Arma e in servizio al Palazzo di giustizia. Per lei che non presenta sintomi è scattata la quarantena. Tutti gli otto ufficiali risultati positivi stanno bene e non presentano sintomi.