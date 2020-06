Coronavirus, primo caso positivo a Bracciano

Fotogramma

Primo caso di positività al Coronavirus a Bracciano (Roma). "Il sindaco di Bracciano comunica a tutta la cittadinanza che in questo momento il direttore generale della asl roma 4 dottor Giuseppe Quintavalle ha confermato che a Bracciano c'è un caso positivo di covid 19", si legge sul profilo Facebook del Comune. "Sono state messe in atto tutte le misure necessarie previste dal protocollo emergenza covid 19. Purtroppo abbiamo il primo caso. Applichiamo tutte le regole dettate dal Presidente del Consiglio, mantenendo calma e razionalità. Bracciano non si ferma", concludono dal Comune.