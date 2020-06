Coronavirus, Raggi ai romani: "Daje che je la famo"

Fotogramma

"Ho aderito ad una campagna che gira nelle chat delle mamme, ossia quella di esporre dal proprio balcone uno striscione colorato con scritto ‘andrà tutto bene’. Ricordiamoci che in termini emotivi i più colpiti in questo momento sono i bambini. ‘Andrà tutto bene’ è il messaggio che mi sento di dare ai romani. Siamo una comunità forte, in questo momento dobbiamo darci virtualmente una mano gli uni con gli altri per proteggere i più fragili. Detto alla romana direi 'Daje che je la famo'". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi ai microfoni di Radio Roma capitale, rispondendo a una domanda sullo striscione esposto dal balconcino del Campidoglio con scritto ‘andrà tutto bene’ .