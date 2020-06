Roma, trovato cadavere in una grotta di tufo

(Foto Fotogramma)

Un cadavere è stato trovato questa mattina in un anfratto di tufo sulla via Flaminia all’altezza del km 12, località Grottoni. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un uomo di nazionalità rumena, sui 40-45 anni. A rinvenire il corpo sono stati gli agenti della polizia locale del gruppo Cassia, su segnalazione di due connazionali della persona deceduta. Sono in corso le indagini da parte della polizia locale ma, secondo le prime ipotesi, potrebbe trattarsi di una morte per cause naturali.