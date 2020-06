Coronavirus, maestra positiva: in isolamento 50 tra bambini e insegnanti

Immagine di repertorio (Fotogramma)

A Montevarchi (Arezzo) 50 persone tra alunni, insegnanti e personale di una scuola sono stati posti in isolamento dopo che una maestra è risultata positiva al coronavirus. L'ordinanza per l'isolamento delle persone che hanno avuto contatti con la maestra è stata firmata dal sindaco Silvia Chiassai Martini, che ha postato un messaggio su Facebook per informare la cittadinanza.

Per 14 bambini, spiega il sindaco, l'isolamento scadrà il 17 marzo essendo già iniziato il percorso di allontanamento dagli altri contatti. Tutti saranno tenuti sotto controllo dalla Asl come per le altre situazioni.