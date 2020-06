Coronavirus, a Milano quasi 7mila controlli e 124 denunce

Foto Fotogramma

Tra la notte dell'11 marzo e la giornata di ieri, dopo l'ultimo Dpcm emanato dal Governo per contrastare la diffusione del Coronavirus , a Milano sono state controllate quasi 7mila persone (6.934). Secondo i dati aggiornati della Prefettura di Milano, le persone denunciate per inottemperanza ai provvedimenti sono state 124. Una denuncia invece per "false attestazioni". Gli esercizi commerciali controllati sono stati 781 con tre denunce di titolari. Le persone denunciate per altri reati 10 e gli arresti cinque.